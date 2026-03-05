Caltanissetta, vacua polemica sull’emeroteca. L’assessore Candura: “Mai lasciati i giornali sul pavimento”

In riferimento all’articolo pubblicato ieri, 4 marzo 2026, sul quotidiano “La Sicilia” alla pagina 51 e intitolato “L’emeroteca ancora non c’è e i giornali restano a terra” l’amministrazione comunale intende fornire alcune precisazioni e smentire categoricamente quanto dichiarato dal giornalista.

Come si può costatare dalle fotografie e dal video allegato, e differenza di quanto scritto sulle pagine del quotidiano “[…] non c’è nemmeno una sedia e neppure un tavolo. I giornali, recenti e degli anni trascorsi, sono stati deposti sul pavimento in attesa di essere sistemati negli appositi armadi o scaffalature”, tutti i quotidiani sono stati adeguatamente riposti negli scaffali.

La consultazione è ancora sospesa solo perché si sta procedendo a una riorganizzazione del servizio a seguito del necessario e improrogabile trasferimento dai locali della biblioteca “L. Scarabelli” a quelli dell’ex scuola “L. Monaco”.

“Chiediamo a chiunque voglia commentare beni o attività del Comune di Caltanissetta o da esso gestite a verificare con chiarezza i fatti prima di denunciare uno stato di degrado o non idoneità – ha dichiarato l’assessore Giovanna Candura -. Un invito che rivolgiamo soprattutto ai giornalisti e ai professionisti dell’informazione. Non è nostro intento attaccare in modo indistinto tutta la categoria che opera quotidianamente con serietà e rispetto ma ricordare, la necessità del rispetto del codice deontologico anche per quanto riguarda la verifica delle fonti e delle informazioni da veicolare”.