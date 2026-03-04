Caltanissetta. Referendum 2026: un manuale con le informazioni per gli uffici di sezione

In vista del Referendum del 22 e 23 Marzo 2026, per agevolare i compiti cui sono chiamati il presidente e gli altri com­ponenti degli uffici di sezione, il Ministero dell’Interno ha diffuso un manuale nel quale sono incluse tutte le informazioni necessarie agli uffici di sezione per l’espletamento delle operazioni di voto.Alle istruzioni è stato allegato anche un prospetto riepilogativo dei plichi da confezionare nel corso delle operazioni elettorali.