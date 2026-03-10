Caltanissetta, Parco Dubini. Il sindaco Tesauro sollecita un incontro operativo con l’Asp

Il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro ha sollecitato la Direzione dell’ASP Caltanissetta, titolare del Parco Dubini, un incontro operativo per comprendere la visione strategica in merito all’area verde e discutere sulla possibile fruibilità dello stesso da parte della collettività.

Un percorso di dialogo istituzionale che l’amministrazione comunale ha avviato già da un mese inviando una nota ufficiale il 12 febbraio e un sollecito il 2 marzo. In entrambe si chiedeva la convocazione di un incontro con il coinvolgimento di attori tecnici e istituzionali competenti quali, tra gli altri, i Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale e l’associazione MOVI.

Dalla sua apertura al pubblico, infatti, l’area verde, è stata considerata dai cittadini come uno spazio di grande valore ambientale e sociale.

“L’Amministrazione comunale – ha concluso il sindaco Tesauro – nell’interesse di tutti i cittadini si è fatta promotrice di questo incontro, che si auspica avvenga nel più breve tempo possibile, proprio per verificare le motivazioni che hanno portato all’attuale chiusura e raccogliere la disponibilità delle associazioni, che già verbalmente si sono esposte, per agevolare la fruibilità del parco. Sarà, al contempo, l’occasione per comprendere se l’ASP ha delle prospettive nel breve e medio termine per riconsegnare alla città questo polmone verde che è molto apprezzato e utilizzato dalla collettività”.