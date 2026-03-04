Caltanissetta, l’ex assessore Aiello: “Stiamo assistendo a una politica dell’usa e getta, i cittadini meritano rispetto, serietà e dignità”

Caltanissetta. Oscar Aiello, ex assessore della Lega al Comune di Caltanissetta attraverso una nota interviene in merito alle ultime vicende politiche accadute in città. Di seguito il testo integrale della nota.

Faccio politica da quando ero ragazzino, dai tempi in cui si votava scrivendo i numeri e non i cognomi per le preferenze. Ho alle spalle innumerevoli campagne elettorali e decenni di ruoli istituzionali, ma mai, a mia memoria, la politica nissena era caduta così in basso. Oggi ci troviamo costretti ad assistere allo spettacolo più squallido che la nostra città abbia mai vissuto.Stiamo assistendo ad una politica dell’ “usa e getta”, dove le persone e le amicizie vengono sfruttate finché fanno comodo e poi cinicamente scaricate. In questa triste pagina della nostra storia locale, lealtà, coerenza e serietà vengono ricambiate con un calcio, mentre arrivismo, voltagabbana e tradimenti vengono premiati con abbracci e laute ricompense politiche. Da un lato ci sono persone che hanno rinunciato a una poltrona per non perdere la propria dignità; dall’altro, c’è chi la dignità l’ha svenduta pur di accomodarsi. Gli elettori vengono presi in giro in modo spudorato, come se fosse normale saltare da sinistra a destra o allearsi con chi, fino a ieri, veniva dipinto come il “male assoluto” della città pur di raccogliere consenso.I partiti sono stati ridotti a taxi o a strumenti di uso personale, calpestando ogni senso di appartenenza e le più elementari regole di convivenza civile. È proprio questo pessimo spettacolo che allontana i cittadini dalla politica e svuota le urne elettorali. Certifica la mancanza di “uomini” prima ancora che di politici: un vuoto etico, morale e valoriale.Manca persino il senso del pudore in chi oggi dovrebbe solo chiedere scusa per aver calpestato la propria dignità, in più occasioni svenduta in maniera peggiore di come fece Giuda. La mia forma mentis di Avvocato mi impone di essere e restare sempre garantista con chiunque, ma il giudizio politico su quanto sta accadendo non può subire sconti. Non voglio entrare nel merito delle recenti e note vicende giudiziarie; il vero fallimento di cui parlo è prettamente politico. Il primo segnale di questa tempesta, l’inizio della fine dell’attuale centrodestra nisseno, si è verificato quando la Lega – e il sottoscritto in primis – è stata estromessa dalla Giunta Tesauro. Un allontanamento avvenuto non per presunti errori o mancanze amministrative, ma per il semplice fatto di non aver assecondato richieste moralmente inaccettabili e di non esserci allineati a un modus agendi che non ci appartiene.La verità è che qualcuno ha scientemente distrutto il centrodestra nisseno per avidità, per un ossessivo attaccamento al potere, per immaturità politica e inadeguatezza istituzionale. È stata sprecata un’occasione storica, più unica che rara: avere una filiera istituzionale di centrodestra allineata tra Governo Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale. Un’opportunità che avrebbe permesso di amministrare la città con serenità e programmazione per i prossimi dieci anni, a esclusivo vantaggio di Caltanissetta. Le regole della democrazia sono semplici: si vince e si perde tutti insieme. Chi vince amministra, chi perde va all’opposizione. Queste regole oggi sono state violentate.Poiché, in minima parte, mi sento responsabile per aver contribuito con la mia coerente militanza a far vincere questo centrodestra, sento il dovere morale di chiedere scusa agli elettori nisseni. Chiedo scusa per lo squallido spettacolo a cui sono costretti ad assistere, figlio unicamente dell’autoreferenzialità e dell’arrivismo personale di una parte dell’attuale classe dirigente. Caltanissetta e i suoi cittadini meritano rispetto, serietà e, soprattutto, dignità.

Avv. Oscar Aiello, Ex Assessore della Lega al Comune di Caltanissetta