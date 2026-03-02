Basket DR/2. PalaCannizzaro, l’Invicta supera l’Enna e consolida il secondo posto

I nisseni occupano il secondo posto in classifica, con una sola sconfitta rimediata sul campo dei Grapes, e attendono lo scontro diretto casalingo previsto per sabato 28 marzo. Uno sguardo alla vetta che resta saldo, ma con la consapevolezza di dover pensare partita dopo partita.Il quintetto guidato da Falletta parte a rilento, con una vera e propria “partenza diesel”. Nei primi due quarti, infatti, i nisseni faticano a trovare la via del canestro, complici tantissimi errori sotto misura e conclusioni poco precise dalla distanza.

Nonostante le difficoltà offensive, è la difesa a tenere in piedi la squadra: aggressività, attenzione sulle linee di passaggio e buona protezione dell’area consentono all’Invicta di andare all’intervallo lungo con un margine di appena due punti, ma con la sensazione di poter cambiare marcia da un momento all’altro.La svolta arriva nel terzo quarto. Il duo Richiusa–Giarrusso prende letteralmente le misure alla difesa ennese e accende il match.

Triple, penetrazioni e ritmo alto permettono all’Invicta di piazzare il break decisivo: ben 27 punti segnati nella sola terza frazione. I due chiuderanno con 50 punti complessivi, impreziositi dalle 7 triple realizzate dal giovane Richiusa, autentico protagonista della serata insieme al compagno.Nell’ultimo periodo la gara scivola via senza particolari sussulti: l’Invicta gestisce con maturità il vantaggio accumulato, controlla i ritmi e chiude definitivamente i conti sul 65-45, portando a casa una vittoria pesante sia per la classifica sia per il morale.

Lo spettacolo, però, non si è limitato al parquet. Sugli spalti si è respirata un’atmosfera sempre più calda e coinvolgente, con un pubblico numeroso e partecipe. Emozionante, come sempre, il tifo dei bambini del settore minibasket, che hanno avuto ancora una volta la gioia di entrare in campo insieme ai giocatori durante la presentazione, regalando un’immagine bellissima di sport e comunità.

Con questa vittoria l’Invicta 93Cento resta dunque pienamente in corsa e continua a tenere nel mirino la vetta. L’attenzione ora si sposta alla trasferta di Canicattì, in programma sabato 7 marzo: un’altra tappa fondamentale per confermare ambizioni e solidità di un gruppo che sta dimostrando, settimana dopo settimana, carattere e qualità.