Bancarotta fraudolenta, a Palermo 4 indagati e 18 immobili sequestrati

Quattro indagati per bancarotta fraudolenta e 18 immobili sequestrati per un valore complessivo di circa 4 milioni di euro dai finanzieri del Comando provinciale di Palermo, su disposizione del Tribunale. Il sequestro preventivo riguarda tre fabbricati e 15 terreni. Le indagini, condotte dalla Sezione di Polizia giudiziaria hanno riguardato il dissesto di una societa’, riconducibile a una locale famiglia di imprenditori attivi nella produzione di inerti e calcestruzzo e nel settore della raccolta rifiuti, in appalto per conto di diversi comuni delle province di Palermo e Trapani; nei confronti della stessa impresa, il Tribunale di Palermo aveva dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale. La societa’ e’ stata interessata da una serie di distrazioni di capitale, finalizzate all’alienazione del patrimonio aziendale (mezzi e appalti) in favore di altre societa’ appartenenti al medesimo gruppo, nonche’ al trasferimento di ingenti somme di denaro nei confronti dei vari soci, tutti appartenenti alla stessa famiglia. E’ stato possibile ricostruire un rilevante flusso di risorse finanziarie in uscita (mediante disposizione di bonifici, emissioni di assegni, invii telematici di stipendi, nonche’ prelievi di denaro contante) per complessivi 4 milioni, parte dei quali confluiti nelle casse di un’ulteriore societa’ del gruppo; e’ stata cosi’ precostituita la provvista utilizzata per acquistare, mediante la partecipazione ad aste giudiziarie, buona parte degli immobili oggetto del provvedimento, siti nei territori di Palermo, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Monreale, Carini e Mazara del Vallo. La Sezione per il Riesame del Tribunale di Palermo ha disposto il sequestro preventivo di 18 immobili. (AGI)