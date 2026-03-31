Asp Palermo, Inaugurata a Gangi la Casa di Comunità

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ha inaugurato oggi la Casa di Comunità di Gangi, una nuova struttura territoriale dedicata alla salute e al benessere dei cittadini, realizzata nell’ambito del PNRR – Missione 6 Salute.La cerimonia si è svolta presso la sede di via Cappuccini 1 (ex Ospedaletto), alla presenza delle autorità civili e militari, dei sindaci e degli amministratori dei comuni del comprensorio, oltre che di numerosi operatori sanitari.Il taglio del nastro è stato affidato al sindaco di Gangi, Giuseppe Ferrarello, e alla direttrice sanitaria del Distretto 35 di Petralia Sottana, Anna Di Prima.“La Casa di Comunità rappresenta un presidio fondamentale per il territorio – ha dichiarato il sindaco Ferrarello – con l’obiettivo di rafforzare i servizi sanitari di prossimità, migliorare l’accesso alle cure e favorire una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni e cittadini. La nuova struttura offrirà servizi integrati e multidisciplinari, pensati per rispondere in modo efficace ai bisogni sanitari della popolazione”.Il primo cittadino ha inoltre rivolto un ringraziamento all’assessore regionale alla Salute, all’ASP 6 di Palermo, al direttore generale Alberto Firenze e a quello sanitario Antonio Levita e ancora alla dott.ssa Anna Di Prima per l’impegno profuso nella realizzazione della struttura.La benedizione dei locali è stata impartita da don Giuseppe Garofalo, cappellano dell’ospedale “Madonna dell’Alto” di Petralia Sottana.La Casa di Comunità di Gangi si inserisce nel più ampio programma di potenziamento dell’assistenza territoriale previsto dal PNRR, con l’obiettivo di garantire servizi sanitari più vicini ai cittadini e rispondere in modo tempestivo ai bisogni delle comunità locali.