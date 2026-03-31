A Geraci Siculo record di longevità, 56 ultra novantenni e 2 centenari. Il sindaco: “Qui si vive in modo semplice, a stretto contatto con la natura

Nel piccolo comune di Geraci Siculo, circa 1600 abitanti nel cuore delle Madonie, si registra un record in termini di longevità: qui vivono, infatti, 56 ultra novantenni, una cittadina compirà 100 anni nel corso dell’anno e un’altra raggiungerà i 105. Numeri che, rapportati alla popolazione, che conta circa 1.640 abitanti “sono il frutto di uno stile di vita che si tramanda da generazioni – spiega il sindaco di Geraci Siculo, Luigi Iuppa – non sono numeri casuali. Qui si vive in modo semplice, a stretto contatto con la natura, con un’alimentazione sana legata alla nostra tradizione agricola e zootecnica e, soprattutto, con relazioni sociali ancora forti e autentiche. È un modo di vivere bello e sano, che appartiene a Geraci Siculo ma anche a tutte le Madonie e che oggi può rappresentare un modello per il futuro”. Il fenomeno richiama da vicino il modello delle cosiddette “Blue Zones”, le “Zone blu”: aree del pianeta dove si registra la più alta concentrazione di persone longeve. Ad oggi, le principali Zone Blu riconosciute sono l’area dell’Ogliastra in Sardegna, Okinawa (Giappone), Ikaria (Grecia), Nicoya (Costa Rica) e Loma Linda (California, Stati Uniti). (ANSA).