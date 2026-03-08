8 marzo, Marano(M5s): “Un giorno per riflettere sulla parità e sulla lotta per i diritti”

“Oggi deve essere un giorno di riflessione e di impegno per la parità salariale e per il ruolo delle donne nel mondo del lavoro. La parità salariale è ancora un obiettivo lontano. Le donne continuano a guadagnare meno degli uomini, anche a parità di lavoro e di qualifiche. Questo è inaccettabile e deve cambiare”.Così Jose Marano, deputata regionale del Movimento Cinquestelle.“Il ruolo delle donne nel mondo del lavoro è fondamentale – prosegue la parlamentare – ma ancora sottovalutato. Le donne sono leader, imprenditrici, lavoratrici, madri e figlie. Sono la spina dorsale della società, tuttavia ancora troppo spesso relegate ai margini della politica e del potere. In Sicilia, il Parlamento regionale è un esempio lampante di questa disuguaglianza. I ruoli chiave nella politica siciliana sono appannaggio esclusivo degli uomini. È un dato di fatto che deve far riflettere e spingere a cambiare le cose. È giunto il momento di dare più spazio alle donne nella politica siciliana. Abbiamo bisogno di donne leader, di donne che prendano decisioni e che portino avanti le istanze delle donne siciliane”.Ma l’8 marzo è anche un giorno di ricordo e di omaggio alle donne che hanno perso la vita a causa della violenza e della discriminazione. “La tragedia di Città del Messico – dice Marano – dove nel 1908 furono uccise 129 donne lavoratrici, è un monito per tutti noi. La lotta per i diritti delle donne è ancora lunga e difficile, ma non possiamo arrenderci. Oggi noi donne e uomini di buona volontà ci uniamo per chiedere più giustizia, più parità e più rispetto per le donne. La politica e le istituzioni devono adottare misure concrete per garantire la parità salariale, per aumentare la presenza delle donne nei ruoli di potere e per combattere la violenza contro le donne. Ad esempio, in Assemblea Regionale Siciliana, il disegno di legge sulla parità salariale che porta la mia firma è bloccato in commissione, ecco perché chiederò ancora una volta al governo di sbloccarne l’iter”.“L’8 marzo non è solo una festa, è un giorno di lotta e di impegno. Un giorno per ricordare che la parità è un diritto, non un privilegio”, conclude l’onorevole Marano.