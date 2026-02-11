Unione Europea:concorso per 1490 funzionari Ad5, stipendio da 5500 euro/mese

C’e’ tempo fino al 10 marzo per tentare la carriera all’interno delle istituzioni europee. L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha pubblicato un nuovo bando di concorso generale per la selezione di amministratori AD5, il livello d’ingresso nella carriera amministrativa dell’Ue.

Un amministratore AD5 e’ il livello d’ingresso nella carriera amministrativa dell’Unione europea. Si tratta della figura che svolge attivita’ di analisi, redazione, gestione di dossier e supporto alle decisioni politiche all’interno delle istituzioni UE. In pratica, e’ il “policy officer” junior dell’Unione. Il concorso EPSO/AD/427/26, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 febbraio 2026, mira a creare una lista di riserva di 1.490 candidati da cui le istituzioni europee attingeranno per future assunzioni e per candidarsi basta la laurea triennale (conseguita entro settembre 2026) e la conoscenza di due delle 23 lingue ufficiali dell’Unione, anche se per una basta un livello “soddisfacente”.

Questo vuol dire che le varie istituzioni potranno attingere dall’elenco per le assunzioni. Parliamo di Commissione Europea, Parlamento Europeo, Consiglio dell’Unione Europea, Comitato Economico e Sociale Europeo, Comitato delle Regioni, Agenzie e organi decentralizzati dell’Ue (ad esempio EMA, ECDC, Frontex nei vari Stati membri) e pertanto le sedi di destinazione potrebbero essere Bruxelles, ma anche Lussemburgo e Strasburgo.Entro il 10 marzo sara’ necessario caricare la carta d’identita’ (o altro documento valido) nel portale ed entro il 7 ottobre la restante documentazione richiesta dal bando.

La posizione AD5 offre uno stipendio lordo mensile intorno ai 6100 euro/mese (circa 5.500 euro netti), gia’ al livello d’ingresso. Tutti i candidati che presentano domanda nei tempi previsti saranno invitati a sostenere una serie di test interamente da remoto che consisteranno in un test di ragionamento, test di conoscenza dell’Ue, test sulle competenze digitali e un testo libero su questioni europee.