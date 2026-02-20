UDU Palermo, Francesco Cerami eletto al Comitato Consultivo dell’ANVUR

Un importante riconoscimento per la rappresentanza studentesca dell’Università degli Studi di Palermo. Francesco Cerami, Consigliere Nazionale degli Studenti Universitari, unico consigliere proveniente dall’Università degli Studi di Palermo, è stato eletto nel Comitato Consultivo dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) e nominato presidente della Commissione Terza Missione del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari. L’elezione rappresenta un risultato significativo per la comunità studentesca palermitana che apre nuovi orizzonti su un sistema di valutazione della didattica che potrà tenere conto delle necessità dell’Ateneo palermitano. Il Comitato Consultivo dell’ANVUR svolge una funzione strategica nell’ambito dei processi di valutazione del sistema universitario e della ricerca, contribuendo a rafforzare il dialogo tra istituzioni accademiche e organi di indirizzo. In questo contesto, la presenza di una voce studentesca proveniente dall’ateneo di Palermo assume un valore fondamentale per garantire un approccio inclusivo e partecipato. «Questa elezione rappresenta una grande responsabilità – dichiara Francesco Cerami –. Portare la voce delle studentesse e degli studenti all’interno del Comitato Consultivo dell’ANVUR significa contribuire in modo concreto alla definizione di politiche di valutazione che incidono direttamente sulla qualità della nostra formazione. Continuerò a lavorare affinché la valutazione non sia soltanto uno strumento tecnico, ma un’occasione per migliorare l’accessibilità, la trasparenza e l’impatto sociale dell’università». Inoltre, Cerami si impegnerà, come presidente della Commissione Terza Missione del CNSU, a promuovere un lavoro orientato a valorizzare il ruolo pubblico degli atenei, rafforzando il legame tra università, territorio e società civile. Nell’ambito del suo incarico presiederà anche ai lavori delle commissioni Orientamento e Accesso al Lavoro, Medicina, Condizione Studentesca e Sud e Aree Interne, ambiti strategici per affrontare le principali sfide che riguardano il diritto allo studio, l’equità territoriale e l’inserimento professionale dei laureati. Soddisfazione è stata espressa anche da Giovanna Billitteri, coordinatrice di UDU Palermo: «L’elezione di Francesco è il risultato di un percorso collettivo costruito con impegno e competenza. Per la nostra comunità studentesca è motivo di orgoglio vedere riconosciuto, anche a livello nazionale, il lavoro portato avanti in questi anni. Siamo certi che saprà rappresentare al meglio le istanze degli studenti e delle studentesse, con lo stesso spirito di servizio e la stessa determinazione che ha sempre dimostrato». Con questa nomina, UniPa rafforza la propria presenza nei luoghi decisionali del sistema universitario nazionale, confermando il ruolo centrale della rappresentanza studentesca nei processi di governance e valutazione dell’università italiana.