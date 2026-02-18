Sicilia. Vaccini antinfluenzali, forte contributo delle farmacie alla campagna

Palermo – La campagna antinfluenzale si concluderà il

prossimo 28 febbraio con un forte contributo delle farmacie alla

copertura vaccinale della popolazione in tutte le regioni italiane.

Nell’Isola, in particolare, nelle farmacie sono state inoculate 16.542

dosi, con un incremento del 45% rispetto alle 11.340 raggiunte nella

campagna conclusasi a febbraio 2025. La quota maggioritaria di vaccini è

stata utilizzata nelle farmacie di Palermo e provincia, dove i cittadini

immunizzati sono stati 6.030 rispetto ai 5.500 circa della scorsa

stagione invernale.

“Questi dati – commenta Roberto Tobia, presidente di Federfarma Palermo

– confermano che la rete delle farmacie territoriali svolge un ruolo

fondamentale per il Servizio sanitario nazionale, non solo come un

presidio per la vaccinazione antinfluenzale, ma anche come hub vaccinale

polivalente capace di rispondere con efficacia anche alla domanda di

protezione contro il Covid-19 e altre patologie. La professionalità e

l’efficienza con cui i farmacisti hanno svolto e svolgono questo

compito anticipa di fatto i contenuti della legge sulle Semplificazioni,

che prevede per la cosiddetta ‘farmacia dei servizi’ la possibilità di

somministrare ai soggetti maggiori di 12 anni tutti i vaccini previsti

dal piano nazionale di prevenzione vaccinale”.

“Il successo di questa campagna – conclude Tobia – ci dice che la

farmacia può dare un contributo decisivo alla prevenzione sanitaria,

favorendo un aumento della copertura vaccinale e offrendo ai cittadini

un accesso rapido, sicuro e professionale ad una gamma di vaccini sempre

più ampia”.