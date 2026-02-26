Salute

Sicilia, baby pusher quindicenne: spaccio 'reiterato', arrestato

Sicilia, baby pusher quindicenne: spaccio ‘reiterato’, arrestato

Gio, 26/02/2026 - 15:17

Pusher a soli 15 anni. Accade a TRAPANI, dove i carabinieri hanno sorpreso e arrestato un adolescente che spacciava droga alle due della notte nel quartiere San Giuliano.

Una pattuglia lo ha notato e bloccato per identificarlo: durante il controllo gli sono stati trovati addosso oltre venti grammi di hashish, un bilancino di precisione, il materiale per il confezionamento della droga e 200 euro in banconote da piccolo taglio. Il 15enne, dopo l’udienza di convalida, è stato sottoposto al divieto di allontanamento dalla propria abitazione nelle ore notturne.

