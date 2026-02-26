San Leone, in un ristorante: 8 lavoratori in nero e 200 kg di cibo mal conservato, 95mila euro di sanzioni

Militari della sezione operativa navale della guardia di finanza di Porto Empedocle hanno accertato la presenza di otto lavoratori in nero e la mancata tracciabilità e il cattivo stato di conservazione di 200 chilogrammi di prodotti alimentari in un ristorante sulla spiaggia di San Leone di AGRIGENTO.

Nei confronti dell’azienda sono state comminate sanzioni complessive per circa 95mila euro. Per carenze igienico sanitarie dei locali in cui erano preparate le pietanze, accertate da personale dell’Asp, è stata disposta la sospensione dell’esercizio della ristorazione. Sono in corso approfondimenti di natura amministrativa e fiscale connessi alla gestione dell’attività commerciale, attiva in forza di una concessione demaniale marittima