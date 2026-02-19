Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” di San Cataldo, torneo “Ciak… si gira!”: chiusa la fase di qualificazione

Il 5° turno di gioco del 7° Torneo “Ciak… si gira!” organizzato dal Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio”, che si è svolto ieri sera Mercoledì 18 febbraio, ha di fatto chiuso la fase di qualificazione di questo bellissimo Torneo che ha visto partecipare 17 giocatori complessivi, provenienti dalla provincia nissena (Caltanissetta, San Cataldo, Serradifalco) e da quella palermitana, con la partecipazione di 4 giocatori del prestigioso Risiko Club Ufficiale “Eagles” di Palermo, club neo campione nazionale di Risiko a squadre nel 2025.

La serata di ieri, che si è svolta sempre presso i locali della Nuova Locanda di San Cataldo, sede di gioco del Club verde amaranto, è stata preceduta da momenti di convivialità e socialità, con un’ottima pizza gustata tra una chiacchera e l’altra, e a proposito di chiacchere, c’è stato anche lo spazio per pochi ultimi sobri momenti di carnevale, con foto e sorrisi tutti insieme e la degustazione di buonissimi dolci preparati dalle “ragazze” del gruppo. E poi, il sorteggio del turno tanto atteso , che ha visto i 16 giocatori e giocatrici presenti dividersi in quattro tavoli da gioco con l’inizio delle sfide arrivato puntuale alle ore 21.30.

Tante erano le attese della serata su quali giocatori avrebbero conquistato la finale diretta e quali qualificati alle 2 semifinali, sul nominativo del giocatore ripescato come ultimo posto per la seconda fase del torneo e quali giocatori, purtroppo, non avrebbero proseguito il Torneo. Due ore di gioco, nel quale la competizione ha preso la parte principale insieme alla concentrazione per non sbagliare alcuna mossa, e il calcolo finale del turno di scarto obbligatorio del peggior risultato.

E alla fine la classifica di qualificazione ha emesso i suoi verdetti. Quattro giocatori hanno vinto ognuno i rispettivi tavoli, Manuel Carapezza (Disumanuel) e Claudio La Monica (Chiodo89), appartenenti al Risiko Club Ufficiale “Eagles” di Palermo, Gabriele Taschetti (Darklord5) appartenente al Risiko Club Ufficiale “Eclettica” di Caltanissetta e Gianluigi Orlando (Kanidicaccia22) appartenente al Risiko Club Ufficiale casalingo del “Pifferaio”. Con questi risultati, e con gli altri risultati ai 4 tavoli, raggiungono la finale diretta lo stesso Manuel Carapezza, che con 3 vittorie su quattro partecipazioni raggiunge la vetta della classifica di qualificazione seguito dal secondo, e diretto qualificato alla finale anche lui, Andrea Kiswarday (Plasma97), del Risiko Club Ufficiale “Eclettica”. Dietro di loro, dalla 3° alla 9° posizione della classifica, entrano in semifinale i giocatori Aurelio Mazzè (Auro) e Claudio La Monica(Chiodo89) del RCU “Eagles” di Palermo, Giulia Gulino (Railgun) e Gabriele Taschetti (Darklord5) del RCU “Eclettica” di Caltanissetta e i giocatori Alessio Sansoni(Bluprofondo71), Domenico Scarlata (Nico), Gianluigi Orlando (Kanidicaccia22) e il ripescato Lillo Maira (RnS), del RCU “Il Pifferaio”.

La prossima settimana, Mercoledì 25 febbraio, si svolgeranno le semifinali, sulla carta equilibratissime, che determineranno per i due vincitori il raggiungimento del tavolo di finale, per l’atto conclusivo del prossimo 4 marzo quando si disputerà la finale del Torneo. Saranno organizzati sicuramente anche dei tavoli di amichevoli aperti a tutti coloro che vorranno prendere parte a serate dal divertimento assicurato.

Per chiunque volesse partecipare alla serata del prossimo 25 febbraio è possibile, fin da ora, contattare i referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può tenere informati anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), e sul nuovo Canale Youtube @RisikoClubUfficialeIlPifferaio, nelle quali saranno pubblicati i vari regolamenti dei Tornei e tutte le foto, i video, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.