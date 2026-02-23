New Planet Academy in auge al secondo Dance Sport Festival

Domenica 22 febbraio, al Palasport Don Pino Puglisi, si è svolta la seconda edizione del Dance Sport Festival, un evento che ha trasformato la tradizionale competizione di danza in una vera e propria festa della danza sportiva siciliana. Non una semplice gara, ma un appuntamento capace di unire atleti e scuole provenienti da tutta l’isola, senza distinzioni di appartenenza o sigle, nel segno della condivisione e dello sport.

Oltre dodici ore di competizioni hanno scandito il ritmo della giornata, tra solo e duo latin, danze a squadre, coppie e social dance, in un tripudio di tecnica, eleganza ed energia che ha conquistato il pubblico presente sugli spalti.



A valutare le performance degli atleti una giuria di eccellenza composta da nomi di rilievo nel panorama nazionale della danza sportiva: Samanta Togni, ballerina professionista di fama internazionale e volto noto della televisione italiana; Serena Lecca, pluricampionessa e giudice internazionale; Giada Lini, volto noto di Ballando con le stelle, Nancy Berti, giudice e professionista di Amici, Santino Mirenna, Marina Mangione e altri stimati professionisti del settore, che con competenza e attenzione hanno garantito elevati standard tecnici nella valutazione.

Come ogni anno, la New Planet Academy di Caltanissetta e San Cataldo ha fatto registrare una presenza massiccia nelle discipline solo latin e social dance. Guidata con professionalità dai tecnici Nicola Baglivo, Luigi Ristuccia, Stefania Palmeri ed Emanuel Orlando, la scuola nissena ha collezionato numerosi piazzamenti di rilievo.

Nella classe D, categoria 12/13 anni, Russo Nicole ha ottenuto il primo posto nel cha cha cha, il secondo posto nella rumba e il terzo posto nel samba, conquistando inoltre il secondo gradino del podio nella combinata Under 16 dopo aver superato ben 3 turni di eliminatorie.

Sempre nella classe D, Russo Chantal (10/11 anni) si è classificata seconda nel samba, mentre Cordaro Gaia (8/9 anni) ha centrato il primo posto nella rumba.

Stroe Stefania conquista una medaglia di Bronzo nella 10/11 Classe D nel Samba; Leonardi Marta, nella categoria 14/15 classe D, ha ottenuto il secondo posto nel samba e due terzi posti nel cha cha cha e nella rumba.

Per la classe E, ottimi risultati anche per Giorgia Tallo (12/13 anni), che ha conquistato il primo posto nel samba e il secondo nel cha cha cha, oltre ad essere riuscita ad entrare nell’ambita finale nella combinata Under 16.

Medaglia d’argento per Messina Aurora nella 10/11 E Samba; Terzo posto nel samba per Sberna Rachele (12/13 anni). Nella categoria 10/11 anni, Di Benedetto Karola ha ottenuto il terzo posto sia nel samba sia nel cha cha cha; Callari Amira ha raggiunto il secondo posto nella samba e il terzo nel cha cha cha; Medico Giorgia si è classificata terza nel samba e seconda nel cha cha cha.

Grande entusiasmo anche per il settore Social Dance, dove hanno debuttato in gara due gruppi composti da allievi che si dedicano al ballo per il puro piacere della condivisione e del divertimento. Alla loro prima esperienza competitiva sono riusciti a superare l’emozione conquistando un secondo e un quarto posto, dimostrando affiatamento e spirito di squadra.

Ottima performance anche per il gruppo Synchro Dance Over 30, che ha saputo distinguersi per energia e precisione, aggiudicandosi la medaglia d’argento.

Altri solisti della New Planet Academy hanno preso parte alla competizione offrendo ottime performance e contribuendo al successo complessivo della scuola in una manifestazione che si conferma tra le più partecipate e coinvolgenti del panorama regionale.