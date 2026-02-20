Mobilità di nuova generazione: il 27 febbraio a Caltanissetta debutta il polo OMODA | JAECOO firmato Comer Sud

CALTANISSETTA – Un nuovo capitolo per il settore automotive si apre inel cuore della Sicilia a Caltanissetta. Venerdì 27 febbraio 2026, alle ore 19, Comer Sud presenterà ufficialmente il nuovo spazio espositivo OMODA | JAECOO in via Artale Alagona 9, ampliando la propria rete e rafforzando la presenza del gruppo nel territorio siciliano.

Dopo le esperienze positive maturate nelle sedi di Palermo e Misterbianco, l’azienda sceglie Caltanissetta per consolidare un progetto orientato alla mobilità contemporanea, con vetture che puntano su soluzioni tecnologiche evolute, linee distintive e dotazioni di ultima generazione.



Nel corso dell’inaugurazione saranno protagonisti i modelli che stanno caratterizzando l’identità dei due marchi a livello internazionale: dalla versatilità urbana di Omoda 5 alla combinazione tra comfort e innovazione di Omoda 7, fino alla proposta di fascia superiore rappresentata da Omoda 9. Per JAECOO, riflettori su Jaecoo 7, SUV pensato per coniugare eleganza e spirito dinamico, e su Jaecoo 5, compatto dalle prestazioni versatili.

L’evento è stato concepito come un’esperienza immersiva, capace di unire motori e intrattenimento. La colonna sonora della serata sarà affidata al DJ set di Marco Giannone e all’esibizione al sax di Davide Di Vendra, mentre lo chef Alessandro Papa proporrà uno showcooking dal vivo con degustazioni dedicate agli ospiti. Previsti open bar, installazioni scenografiche e allestimenti ispirati al tema dell’innovazione.



L’apertura del nuovo showroom rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso di crescita di Comer Sud, che mira a offrire al pubblico un ambiente moderno e dinamico, in linea con le trasformazioni del mercato automobilistico.

L’appuntamento è fissato per il 27 febbraio 2026 alle ore 19 in via Artale Alagona 9.

Per ulteriori dettagli sull’inaugurazione è possibile consultare il seguente link:

https://www.comersud.it/nuovo-showroom-omoda-jaecoo-caltanissetta/