Milano Cortina: nono oro da record, il norvegese Klaebo il più vincente di sempre

Johannes Klaebo riscrive nuovamente la storia. A Tesero il norvegese trascina la staffetta 4×7,5 km al titolo olimpico, conquistando la nona sua medaglia d’oro e diventando l’atleta più vincente di sempre ai Giochi invernali. Il trionfo mai in discussione in Val di Fiemme infatti permette a Klaebo di firmare il quarto oro personale in queste Olimpiadi e staccare definitivamente i connazionali Marit Bjorgen e Bjorn Daehlie, oltre al biatleta Ole Einar Bjorndalen, nella classifica dei più vincenti di sempre. A 29 anni Klaebo si prende la scena e resta in corsa per un’impresa mai vista: vincere tutte le gare maschili del programma. Davanti a lui restano infatti solo la team sprint e la 50 km conclusiva nel programma olimpico. E anche il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store si è alzato in piedi ad applaudire mentre il campione tagliava il traguardo. “È stato incredibile. È sempre bello vincere la staffetta e, da norvegese, è quasi qualcosa che dobbiamo fare. C’è molta pressione, ma è fantastico riuscirci con questi ragazzi”, ha racconta Klaebo. Poi il pensiero va al record: “Ho cercato di godermi il momento. Conquistare la nona insieme alla squadra è qualcosa di speciale. È una vittoria di squadra, per i tecnici, per gli allenatori e per tutti”. Soprannominato “Rocket Man” in patria, Klaebo aveva già conquistato tre ori a PyeongChang 2018 e due a Pechino 2022. E con la leggerezza ritrovata nella preparazione (“mi sono divertito molto e penso si veda nei risultati”), ora l’obiettivo è quello di aggiungere un nuovo record: solo il pattinatore statunitense Eric Heiden ha vinto cinque ori in una singola Olimpiade (a Lake Placid nel 1980), nessuno ha mai toccato quota sei. Ma nessuno è mai stato come Johannes Hoesflot Klaebo.