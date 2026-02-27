Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa: sei arrivi in poche ore sull’isola

Riprendono gli sbarchi di migranti a Lampedusa. Sono sei gli sbarchi in poche ore sull’isola. Questa mattina c’erano all’hotspot 396 ospiti. Ma nella tarda mattinata ci sono stati diversi trasferimenti con il traghetto di linea “Sansovino” diretto a Porto Empedocle. Attualmente ci sono all’hotspot oltre 220 migranti. Con gli sbarchi proseguono anche i trasferimenti: in 286 sono stati imbarcati sul traghetto di linea che in serata giungerà a Porto Empedocle. Ai soccorritori i naufraghi arrivati tra la notte e la mattina, originari di Bangladesh, Egitto, Siria e Pakistan, hanno detto di essere partiti dalla Libia. (Adnkronos)