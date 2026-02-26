Migranti, corpo trovato sulla spiaggia nel Trapanese, il Vescovo di Mazara del Vallo: “Indigniamoci”. La salma sepolta al cimitero di Petrosino

“Dobbiamo chiederci: siamo ancora capaci di indignarci? Siamo ancora capaci di sentire il dolore degli altri come nostro? Se perdiamo questa capacità, perdiamo qualcosa di essenziale della nostra umanità”. È uno dei passaggi dell’intervento del vescovo di Mazara del Vallo (Trapani), monsignor Angelo Giurdanella, che stamattina al cimitero di Petrosino è intervenuto per un momento di preghiera e per la benedizione del corpo del migrante che lo scorso 15 febbraio è stato trovato sulla spiaggia di Torrazza, a Petrosino. La salma è stata tumulata nella parte nuova del cimitero cittadino. “Quei corpi senza nome sono un richiamo forte alla nostra coscienza – ancora Giurdanella -. Ci chiedono di non indurire il cuore, di non abituarci, di non voltare lo sguardo. Ci chiedono di restare umani. Viviamo un tempo in cui la violenza e l’indifferenza sembrano avere preso il sopravvento. È facile cercare spiegazioni, attribuire colpe, rifugiarsi in giudizi sommari. È più difficile fermarsi e riconoscere che ogni vita spezzata è una sconfitta per tutti. Abbiamo bisogno di ricostruire legami di fraternità. Di rimettere al centro la dignità della persona, soprattutto quando è fragile, povera, senza voce. Non si tratta di slogan, ma di responsabilità condivisa”. Al momento di preghiera hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi, il parroco don Carmelo Caccamo, suor Alessandra Martin, direttrice dell’Ufficio diocesano per le migrazioni, rappresentanti di alcune associazioni di Marsala e di una comunità per minori migranti non accompagnati di Petrosino. (Dire)