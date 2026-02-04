Incendio in un impianto di trattamento rifiuti a Campofelice di Roccella, Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte

Vigili del fuoco impegnati dalla tarda serata di ieri a Campofelice di Roccella, nel Palermitano, per un incendio che ha coinvolto un impianto di trattamento di rifiuti di plastica che si trova in contrada Pistavecchia, vicino allo svincolo autostradale di Buonfornello. L’incendio ha interessato delle rotoballe posizionate all’aperto su una superficie di diverse migliaia di metri quadri. Le squadre dei vigili del fuoco hanno operato tutta la notte per cercare di contenere le fiamme, proteggendo le strutture interne dell’impianto. Le operazioni sono ancora in corso e sul posto sono presenti una ventina di vigili del fuoco e dieci mezzi. Il Comune di Campofelice ha messo a disposizione un ulteriore rifornimento idrico. Non ci sono feriti. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. (Dire)