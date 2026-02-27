In casa ha un mini arsenale, 23enne arrestato dai carabinieri nel Ragusano

Un 23enne è stato arrestato dai carabinieri a Vittoria, nel Ragusano, per detenzione illegale di armi, munizioni e ricettazione. Durante una perquisizione nella sua abitazione nel centro storico cittadino, i militari hanno trovato un mini arsenale composto da due pistole calibro 9 di libera vendita che, sebbene risultate inoffensive, avevano subito il tentativo di manomissione attraverso la foratura della canna, un fucile da caccia calibro 12 doppietta marca Beretta perfettamente funzionante, numerose cartucce e bossoli di vario calibro e marca. Il fucile è risultato rubato lo scorso 10 luglio e per tale ragione è scattata anche la denuncia per ricettazione. Armi e munizioni sono state sequestrate in attesa di accertamenti tecnici e balistici delle armi e delle munizioni. Per il giovane è scattato l’arresto ed è stato condotto in carcere a Ragusa. (Adnkronos)