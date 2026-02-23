Il Tennistavolo Caltanissetta brilla ai campionati regionali

Splendido fine settimana sportivo per il Tennistavolo Caltanissetta. La serie C2 ha visto il trionfo per 5 a 2 contro l’EOS di Enna, che ora viene raggiunta in classifica al secondo posto, dietro la Libertas Caltagirone.

Come sempre l’artefice principale della vittoria è stato Paolo Alongi, che dopo due incontri vittoriosi contro Severino e Mangione ha battuto il bulgaro Conev per 3 set ad 1, il giocatore più accreditato dell’EOS. Le altre due vittorie sono state assicurate dai sempre più costanti Andrea Alongi che ha battuto Nicola Mangione per 3 a 1 e Manuel Tandurella che ha battuto Diego Severino per 3 a 0.

L’altra soddisfazione, per la società del Presidente Bruno Tricoli, viene dalla D3 dove i pongisti nisseni, con una sconfitta ed una vittoria, si confermano alla testa della classifica con quattro punti sulle seconde, quando mancano due giornata alla conclusione del campionato.

Dopo aver perso contro la folgore Enna per 4 a 3 i nostri si sono prontamente riscattati vincendo contro il Sirio Villarosa per 7 a 0.

Oltre al Capitano Rodolfo Sollami, si sono sempre distinti Giancarlo Gelsomino, Ernesto Viola e la sempre più convincente Sofia Carollo cha ha messo in carniere tre vittorie nei due incontri disputati.

Segnaliamo, infine la vittoria in D1 della Caltanissetta Azzurra che ha vinto per 5 a 2 contro la Virtus Enna, con un incontenibile Gero Piccica, autore di tre vittorie, seguito da Roberto e Mario Ferrara con una vittoria ciascuno. Questa vittoria mette la squadra al sicuro nella lotta per la salvezza.