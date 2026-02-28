Cosmos Caltanissetta, il 6 marzo al “Marco Tomaselli” la prima prova del meeting di atletica giovanile “Vivi la Pista”

Si terrà venerdì 6 marzo, a partire dalle ore 14.30, presso lo Stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta, la prima prova del meeting di atletica giovanile “Vivi la Pista”. La manifestazione, organizzata dal Comitato Territoriale UISP e dalla ASD Cosmos Caltanissetta, con il Patrocinio del Comune di Caltanissetta e del Comitato Provinciale del CONI, rappresenta, dopo tanti anni, il ritorno di una manifestazione di atletica leggera sotto l’egida FIDAL sulla pista dello Stadio Marco Tomaselli. Ricco il programma di gare riservate al tesserarti UISP e FIDAL appartenenti alle categorie esordienti e ragazzi/e. Nello specifico, nel regolamento tecnico sono previsti: 50 e 60 metri piani; 50 e 60 metri ostacoli; 100, 200, 400, 600, 1000 metri piani; Marcia 600 e 1000 metri; salto in lungo e lancio del Vortex.

La manifestazione, la prima di tre prove che si terranno nel primo semestre del 2026, è espressione della volontà dell’UISP Sicilia APS di promuovere l’atletica giovanile su pista, soprattutto nel centro Sicilia, dove la carenza degli impianti ha reso spesso l’attività delle società sportive molto gravosa, per via delle lunghe trasferte che tecnici ed atleti sono chiamati a sostenere. La programmazione e l’organizzazione di questa manifestazione è stata resa possibile grazie alla sinergia fra gli organizzatori, l’amministrazione comunale, il Comitato territoriale FIDAL e le società del territorio, segno tangibile di come, grazie ad una concreta sinergia fra Enti e società sportive, sia possibile puntare alla crescita dello sport giovanile, in generale, e dell’atletica giovanile, in particolare. In bocca al lupo, dunque, ai tanti piccoli atleti che venerdì 6 marzo avranno modo di confrontarsi nelle diverse discipline in programma, nel rispetto delle regole e del fair play.