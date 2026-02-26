Caltanissetta, Sinergia fra Comune e Agenzia MyEAP: dalla formazione alla pratica, interventi di pulizia a villa Amedeo

L’Agenzia MyEAP e il Comune di Caltanissetta insieme per un progetto che coniuga apprendimento pratico e beneficio per la collettività. Gli allievi del corso “Addetto alla sistemazione e manutenzione aree verdi”, guidati dai docenti Giovanni Luca Amico e Loris Milia, opereranno nell’area della villa Amedeo per effettuare interventi di manutenzione ordinaria, fra cui la raccolta di fogliame, la pulizia delle aiuole e delle aree verdi, l’eventuale raggruppamento del materiale di scarto in punti concordati e il supporto al caricamento dello stesso sui mezzi della ditta incaricata della gestione dei rifiuti. Il tutto nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

L’iniziativa conferma una sinergia già consolidata fra pubblico e privato e volta alla salvaguardia del bene comune. In passato, infatti, l’Agenzia MyEAP – di concerto con l’amministrazione comunale – aveva permesso agli allievi del corso per “Addetto agli stucchi e ai decori” di mettere in pratica le conoscenze acquisite, ripristinando e riqualificando gli spazi del teatro comunale Regina Margherita. Alla base un duplice obiettivo: da un lato, formare nuove figure professionali richieste dal mercato del lavoro e, dall’altro, offrire un contributo tangibile alla manutenzione e al decoro urbano.

“La formazione professionale oggi deve necessariamente andare oltre l’aula – ha affermato Rosaria Fasciana, direttrice dell’Agenzia MyEAP – attraverso questa esperienza gli allievi possono applicare concretamente le competenze acquisite, confrontarsi con tempi, responsabilità e organizzazione del lavoro e sviluppare anche quelle competenze trasversali, come l’autonomia, la collaborazione e il problem solving, che risultano decisive per l’inserimento occupazionale. Il nostro obiettivo non è soltanto rilasciare un attestato, ma accompagnare i partecipanti verso una reale occupabilità, riducendo la distanza tra formazione e mondo del lavoro”.

“Iniziative come questa rappresentano un passaggio fondamentale per i corsisti – ha aggiunto Francesco La Licata, tutor dell’Agenzia MyEAP – in questo modo, possono acquisire competenze immediatamente spendibili e possono presentarsi alle imprese con un bagaglio professionale concreto, in linea con le esigenze del mercato del lavoro. D’altra parte, le aziende hanno proprio bisogno di questo: persone che sappiano già operare in contesti reali”.

“Questa iniziativa dimostra che quando istituzioni e realtà formative lavorano insieme con una visione chiara, i risultati arrivano e sono concreti – ha dichiarato l’assessore alla cura e manutenzione del verde pubblico Marcello Mirisola – Come amministrazione stiamo portando avanti un’idea precisa di città: una città in cui il verde urbano non è un elemento accessorio, ma un investimento strategico sulla qualità della vita e sull’identità del territorio. Intervenire sulla Villa Amedeo significa prendersi cura di uno dei luoghi simbolo della nostra comunità e, allo stesso tempo, costruire opportunità occupazionali vere per i giovani. Crediamo in un modello che unisca formazione, lavoro e decoro urbano, perché la cura degli spazi pubblici è anche e soprattutto un segnale di rispetto verso i cittadini. Continueremo a sostenere con determinazione progetti come questo, che rafforzano il senso civico, promuovono legalità e sicurezza sul lavoro e dimostrano che la collaborazione tra pubblico e privato può tradursi in benefici tangibili per l’intera città”.

“Questo progetto rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato – ha concluso l’assessore all’Identità nissena Pier Paolo Olivo – da un lato, consente ai corsisti di maturare un’esperienza concreta in un contesto organizzato e quindi di acquisire maggiore consapevolezza del lavoro che svolgeranno in futuro; dall’altro, restituisce alla città un beneficio immediato in termini di cura e decoro degli spazi pubblici. La villa Amedeo è un luogo centrale per la comunità e coinvolgere i cittadini nella sua manutenzione significa promuovere senso civico, responsabilità e rispetto per il bene comune, contribuendo allo stesso tempo alla crescita professionale dei partecipanti”.

L’iniziativa, che prenderà il via nei prossimi giorni, si inserisce in un modello sempre più diffuso nella formazione professionale dell’Agenzia MyEAP: quello dell’apprendimento esperienziale, ovvero un percorso che non si limita all’aspetto teorico, ma che ha tra gli obiettivi principali lo sviluppo di competenze operative e reali che possano, da un lato, consentire alle aziende di poter contare su risorse umane qualificate e, dall’altro, agevolare l’occupabilità dei corsisti di qualsiasi ambito. A tal proposito, grazie ai contratti di somministrazione, l’Agenzia MyEAP permette ai partecipanti di entrare nel mondo del lavoro con un rapporto regolare, tutelato dalla normativa vigente e dai contratti collettivi, al riparo da forme contrattuali irregolari e condizioni di lavoro poco sostenibili.