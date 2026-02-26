Caltanissetta, Parco Dubini chiuso: domenica 1° marzo assemblea pubblica per la riapertura

Un’assemblea pubblica per chiedere la riapertura del Parco Dubini e costituire un comitato civico a difesa dell’area verde. È l’iniziativa promossa da associazioni e cittadini nisseni che si terrà domenica 1 marzo, dalle 11 alle 13, davanti ai cancelli del parco di via Luigi Monaco. Il Parco Dubini, uno dei pochi spazi verdi fruibili a Caltanissetta, è chiuso da alcune settimane. Inizialmente lo stop era stato disposto con un’ordinanza legata al maltempo, ma l’area non è stata più riaperta. La vicenda ha innescato un botta e risposta istituzionale. Il direttore generale dell’Asp di Caltanissetta, Salvatore Lucio Ficarra, ha spiegato che, dopo il trasferimento della centrale del 118 in altra sede, all’interno del parco non si svolge più attività sanitaria e per renderlo nuovamente accessibile sarebbe necessaria una manutenzione che l’azienda sanitaria non può sostenere per mancanza di fondi specifici. L’Asp avrebbe chiesto il coinvolgimento del Comune. Di diverso avviso l’assessore comunale Marcello Fabrizio Mirisola, secondo cui la competenza non spetterebbe al Comune e che ha invitato a un confronto “formale e preventivo” tra enti, evitando – ha sottolineato – esposizioni mediatiche della questione. Dal 30 gennaio, data delle ultime dichiarazioni pubbliche, la situazione è rimasta invariata. Da qui la mobilitazione di cittadini e associazioni che chiedono la riapertura di un’area considerata un polmone verde per la città. (ANSA).