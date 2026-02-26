Caltanissetta, la Nissa Rugby nelle scuole: sport, inclusione e futuro per i giovani

CALTANISSETTA – La Nissa Rugby rinnova e potenzia il suo impegno nel tessuto sociale e scolastico del territorio nisseno. Grazie alla consolidata partnership con Sport e Salute e la Federazione Italiana Rugby (FIR), la società è attualmente impegnata nel progetto nazionale “Scuola Attiva Junior”, portando i valori e la pratica della palla ovale direttamente tra i banchi e nelle palestre degli istituti cittadini.

Un progetto di crescita: non solo atleti, ma cittadini L’iniziativa, che vede il coordinamento tecnico regionale dell’addetto all’attività scolastica e promozionale Giacomo Granata, punta a una visione lungimirante che va oltre il semplice gesto atletico. Come dichiarato da Michele D’Oro (Responsabile dell’attività scolastica Nissa Rugby): “L’obiettivo non è solo coinvolgere gli studenti di oggi, ma formare gli atleti di domani, contribuendo al loro sviluppo come cittadini. Vogliamo creare continuità tra l’attività curriculare e quella sportiva federale.”

Gli istituti coinvolti e le novità Il progetto sta attualmente toccando i principali istituti di istruzione secondaria di primo grado della città:

Istituto “Martin Luther King” (Plesso Pietro Leone e Plesso S. Flavia), diretto dalla Prof.ssa Daniela Rizzotto, con il supporto della referente Maria Teresa Cordova.

(Plesso Pietro Leone e Plesso S. Flavia), diretto dalla Prof.ssa Daniela Rizzotto, con il supporto della referente Maria Teresa Cordova. Istituto “Caponnetto-Sciascia” (Plesso Giovanni Verga), diretto dalla Dirigente Rossana Ambra, con la collaborazione della Prof.ssa Vesna Di Salvo.

(Plesso Giovanni Verga), diretto dalla Dirigente Rossana Ambra, con la collaborazione della Prof.ssa Vesna Di Salvo. Istituto “Don Milani” (Plesso Filippo Cordova), dove è previsto a breve il primo approccio promozionale.

Sicurezza e divertimento: il “Flag Rugby” La metodologia scelta dai tecnici federali Sonia Orlando ed Evelyn Manganaro è quella del Flag Rugby (rugby senza contatto). Questa variante permette di eliminare l’impatto fisico, garantendo la massima sicurezza e mettendo al centro il divertimento, l’integrazione e lo spirito di squadra. “Utilizziamo i flag proprio per garantire un gioco destinato alla sicurezza di ogni ragazzo e ragazza”, spiegano i tecnici, sottolineando l’importanza di un approccio ludico che possa abbattere ogni barriera.

Una porta aperta verso il club: allenamenti gratuiti Per incentivare ulteriormente la pratica sportiva, la Nissa Rugby ha lanciato una promozione straordinaria: tutti gli studenti delle scuole coinvolte potranno partecipare gratuitamente agli allenamenti e alle gare federali presso le strutture del club, favorendo così il passaggio dai progetti scolastici alle categorie giovanili della società.

Il percorso culminerà con la creazione di rappresentative scolastiche pronte a sfidarsi in tornei interni e a partecipare ai prestigiosi Giochi della Gioventù, in stretta collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale.