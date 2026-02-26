Caltanissetta, la Nissa Rugby nelle scuole: sport, inclusione e futuro per i giovani

CALTANISSETTA – La Nissa Rugby rinnova e potenzia il suo impegno nel tessuto sociale e scolastico del territorio nisseno. Grazie alla consolidata partnership con Sport e Salute e la Federazione Italiana Rugby (FIR), la società è attualmente impegnata nel progetto nazionale “Scuola Attiva Junior”, portando i valori e la pratica della palla ovale direttamente tra i banchi e nelle palestre degli istituti cittadini.
Un progetto di crescita: non solo atleti, ma cittadini L’iniziativa, che vede il coordinamento tecnico regionale dell’addetto all’attività scolastica e promozionale Giacomo Granata, punta a una visione lungimirante che va oltre il semplice gesto atletico. Come dichiarato da Michele D’Oro (Responsabile dell’attività scolastica Nissa Rugby): “L’obiettivo non è solo coinvolgere gli studenti di oggi, ma formare gli atleti di domani, contribuendo al loro sviluppo come cittadini. Vogliamo creare continuità tra l’attività curriculare e quella sportiva federale.”
Gli istituti coinvolti e le novità Il progetto sta attualmente toccando i principali istituti di istruzione secondaria di primo grado della città:
- Istituto “Martin Luther King” (Plesso Pietro Leone e Plesso S. Flavia), diretto dalla Prof.ssa Daniela Rizzotto, con il supporto della referente Maria Teresa Cordova.
- Istituto “Caponnetto-Sciascia” (Plesso Giovanni Verga), diretto dalla Dirigente Rossana Ambra, con la collaborazione della Prof.ssa Vesna Di Salvo.
- Istituto “Don Milani” (Plesso Filippo Cordova), dove è previsto a breve il primo approccio promozionale.
Sicurezza e divertimento: il “Flag Rugby” La metodologia scelta dai tecnici federali Sonia Orlando ed Evelyn Manganaro è quella del Flag Rugby (rugby senza contatto). Questa variante permette di eliminare l’impatto fisico, garantendo la massima sicurezza e mettendo al centro il divertimento, l’integrazione e lo spirito di squadra. “Utilizziamo i flag proprio per garantire un gioco destinato alla sicurezza di ogni ragazzo e ragazza”, spiegano i tecnici, sottolineando l’importanza di un approccio ludico che possa abbattere ogni barriera.
Una porta aperta verso il club: allenamenti gratuiti Per incentivare ulteriormente la pratica sportiva, la Nissa Rugby ha lanciato una promozione straordinaria: tutti gli studenti delle scuole coinvolte potranno partecipare gratuitamente agli allenamenti e alle gare federali presso le strutture del club, favorendo così il passaggio dai progetti scolastici alle categorie giovanili della società.
Il percorso culminerà con la creazione di rappresentative scolastiche pronte a sfidarsi in tornei interni e a partecipare ai prestigiosi Giochi della Gioventù, in stretta collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale.