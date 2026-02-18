Caltanissetta, il gruppo Esordienti dell’Invicta 93Cento conquista la prima vittoria stagionale

Il gruppo Esordienti dell’Invicta 93Cento conquista la sua prima vittoria stagionale superando la Polisportiva Team 79 di Piazza Armerina al termine di una prestazione convincente e ricca di entusiasmo. I giovani biancorossi, guidati dal trio Terrana–Giarrusso–Mammano, hanno offerto una gara brillante sotto tutti i punti di vista: tanti canestri, ottimo gioco di squadra e una difesa compatta che ha fatto la differenza. Un successo costruito quarto dopo quarto, con tutti e quattro i parziali vinti e un atteggiamento sempre propositivo che ha coinvolto e fatto divertire anche i numerosi genitori presenti sugli spalti.Una vittoria che è il frutto del lavoro costante svolto in palestra, dell’impegno dei ragazzi e della dedizione degli istruttori, che continuano a guardare con fiducia al percorso di crescita da qui fino al termine della stagione sportiva. Testa già ai prossimi impegni, con la consapevolezza di aver imboccato la strada giusta.Breve nota anche per l’Under 13 dell’Invicta 93Cento, uscita sconfitta ma a testa alta contro Ideal Gela: dopo un secondo quarto di grande reazione, che aveva riportato i nisseni fino al -10, gli ospiti hanno gestito bene la seconda parte di gara chiudendo 30-51.