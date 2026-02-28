Caltanissetta, aggredisce operatore del 118 al Sant’Elia e distrugge gli arredi: denunciato 24enne

Momenti di tensione al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove un giovane di 24 anni, di nazionalità tunisina ospite del centro permanente per i rimpatri di Pian del Lago, ha dato in escandescenza dopo essere stato trasportato in ambulanza per diverse ferite che si era procurato con un taglierino e scortato dalla polizia. Secondo quanto ricostruito, all’arrivo il ragazzo avrebbe iniziato a insultare un operatore del 118 scagliandosi contro di lui. Due poliziotti e un vigilante in servizio nell’area dell’emergenza sono riusciti a bloccarlo. Durante le fasi concitate, gli agenti si sono accorti che il giovane nascondeva una lametta in bocca, l’avrebbe poi ingerita prima di essere immobilizzato. Condotto in una stanza separata dagli altri pazienti per motivi di sicurezza, il giovane avrebbe continuato a inveire e a danneggiare tutto ciò che aveva davanti: una barella, una presa elettrica e altri arredi sanitari. E’ stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere. (ANSA).