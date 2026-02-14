Calcio siciliano in lutto, addio ad Orazio Russo ex giocatore del Catania

– E’ scomparso all’eta’ di 52 anni, dopo aver combattuto contro una malattia, l’ex calciatore OrazioRUSSO. RUSSO aveva debuttato in Serie A nel 1993 con il Lecce, allora guidato in panchina da Nedo Sonetti. Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Spal, Savoia, Acireale – squadra della quale e’ stato capitano mettendo a segno 30 gol – Padova, Perugia e Gela.



Il suo nome resta pero’ legato in modo particolare al Calcio Catania, con cui ha giocato in piu’ occasioni, contribuendo da protagonista alla promozione in Serie A durante la presidenza di Antonino Pulvirenti.

Con il club etneo ha poi proseguito il proprio percorso professionale assumendo l’incarico di responsabile del settore giovanile. Proprio il Catania lo ha ricordato oggi con un messaggio pubblicato sui propri profili social. “Il presidente Rosario Pelligra, il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella e il Catania Football Club in tutte le sue componenti – si legge su Facebook – esprimono profondo dolore per la scomparsa di Orazio RUSSO, uomo di grandi valori. Da responsabile del settore giovanile, da tecnico e da calciatore, per il Catania ha sempre speso le sue grandi qualita’ con orgoglio e senso di appartenenza. Siamo e saremo vicini alla famiglia Russo. Addio Orazio, ti porteremo sempre nel cuore”.