Sondaggi confermano FdI sopra 30%, Pd ‘recupera’ su M5s

La prima Supermedia del 2026 consegna, cme era prevedibile, un quadro tutto sommato simile a quello lasciato a fine 2025. Nonostante la, relativa, scarsita’ di sondaggi pubblicati nei pochi giorni trascorsi dalla ripresa delle attivita’ da parte degli istituti demoscopici, emergono comunque alcuni spunti interessanti. Il primo e’ lo stato di salute decisamente positivo di FdI che torna sopra il 30% e del centrodestra che nel complesso guadagna oltre un punto rispetto a fine dicembre.

Per contro, nello stesso periodo, tra le forze di opposizione si assiste a un certo riequilibrio a favore del Pd (+0,5%) a scapito di M5s (-0,7%). Quanto invece alle stime in merito al referendum fissato per il 22 e 23 marzo, i Si’ restano nettamente in vantaggio, con il 58,9%, in aumento di circa due punti rispetto alla stima dell’11 dicembre.

Questa, nel dettaglio, la Supermedia Liste: FDI 30,2 (+0,6) PD 22,4 (+0,5) M5S 12,0 (-0,7) Forza Italia 8,9 (+0,3) Lega 8,4 (+0,1) Verdi/Sinistra 6,3 (-0,1) Azione 3,2 (-0,1) Italia Viva 2,5 (+0,1) +Europa 1,5 (-0,1) Noi Moderati 1,1 (=) *non rilevato da Tecne’ Questa, invece, la Supermedia Coalizioni 2022: Centrodestra 48,6 (+1,1) Centrosinistra 29,8 (+0,4) M5S 12,0 (-0,7) Terzo Polo 5,8 (+0,2) Altri 3,4 (-0,7) Questa, ancora, la Supermedia referendum: Si’ 58,9 (+2,2) No 41,1 (-2,2) NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (29 dicembre 2025) e, per il referendum costituzionale, di un mese fa (11 dicembre 2025).

NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi e’ una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 1 al 14 gennaio, e’ stata effettuata il giorno 15 gennaio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.

I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 8 gennaio), Eumetra (8 gennaio), Only Numbers (13 gennaio), SWG (12 gennaio), e Tecne’ (9 gennaio). Per il referendum costituzionale: EMG (data di pubblicazione: 18 dicembre), Ipsos (13 gennaio), Noto (17 dicembre) e Only Numbers (13 gennaio). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato e’ disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.