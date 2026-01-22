Sicilia, stato di emergenza. Il ministro Musumeci: “Non è e non sarà un problema di risorse”

– “È ancora presto per fare una quantificazione seria dei danni. Teniamo conto che non è soltanto la riviera della Sicilia orientale ad essere stata colpita: ci sono e si segnalano danni anche nell’entroterra. Bisogna essere per ora prudenti. Non è e non sarà un problema di risorse”.

Così il ministro della Protezione civile, Nello MUSUMECI, parlando con i cronisti a Santa teresa di Riva (Messina), uno dei comuni siciliani maggiormente colpiti dal ciclone Harry. “I sindaci potranno operare in deroga con le ordinanze di somma urgenza – ha continuato -, tutto il resto sarà valutato. Nelle prossime ore ci riuniremo a Roma con i dirigenti dei vari dipartimenti per fare il punto e concordare con i presidenti di Regione qual è la procedura più celere che può consentire un ripristino di ambienti sui quali riposa buona parte dell’economia estiva dei nostri territori”.

“Prima si ripristina è meglio è – ha concluso MUSUMECI – ma l’interlocutore in questa fase principale rimane il governo della Regione anche se il Dipartimento nazionale e il governo nazionale, come abbiamo dimostrato in altri casi, è sempre presente, secondo il principio di sussidiarietà, per sostenere gli enti che avranno necessità di essere accompagnati in una procedura che non può che essere celere ma anche trasparente per ovvie ragioni che non ho bisogno di sottolineare”.