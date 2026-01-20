Sicilia, il presidente Schifani segue l’evolversi del maltempo in contatto con la protezione civile

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, segue l’evolversi degli eventi legati all’ondata di maltempo che ha investito l’Isola rimanendo in costante contatto con il direttore generale del dipartimento di protezione civile Salvo Cocina. Il dipartimento ha emesso per la giornata di oggi un’allerta meteo rosso (massimo livello) per cinque province sul versante prientale della Sicilia. L’allerta è arancione per il fronte occidentale. Sono 190, finora, le persone che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni dietro ordinanze dei sindaci per motivi precauzionali. Scuole chiuse in 150 centri, tra cui Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento, Trapani e Marsala. (Dire)