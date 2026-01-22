Sicilia. Beni culturali, la Regione finanzia le biblioteche con 670 mila euro. Scarpinato: «Fondamentale promuovere la lettura»

Intervento della Regione Siciliana a sostegno delle biblioteche aperte al pubblico nell’Isola. Una circolare dell’assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana illustra i criteri e le procedure per la richiesta e l’erogazione dei contributi. I fondi, 670 mila euro di risorse regionali, serviranno a finanziare le spese per la conservazione dei beni librari, la digitalizzazione dei servizi e l’acquisto di pubblicazioni ma anche di arredi e attrezzature utili alla lettura.

«In un tempo in cui l’apprendimento rischia di diventare sempre più superficiale ed effimero – dice l’assessore Francesco Paolo Scarpinato – la promozione della lettura e il sostegno alle biblioteche, pubbliche e private, rappresentano iniziative fondamentali per la diffusione dei valori della cultura».

I contributi possono essere richiesti entro il 15 marzo di quest’anno e fino a un massimo di 15 mila euro per domanda dalle biblioteche comunali o da quelle facenti capo a enti e associazioni culturali private, purché non aventi fini di lucro, e a istituti ecclesiastici.

Tutte le indicazioni per la presentazione delle istanze di finanziamento sono contenute nella circolare del dipartimento dei Beni culturali pubblicata sul portale istituzionale della Regione Siciliana a questo indirizzo.