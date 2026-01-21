Ponte Stretto, Salvini: “Al lavoro per i chiarimenti richiesti dalla Corte dei Conti”

“Sul ponte sullo Stretto “siamo al lavoro in queste settimane per chiarire in maniera ancora piu’ esplicita, con dati e valutazioni resi nelle forme richieste dalla Corte dei conti”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso del question time alla Camera su documenti e dichiarazioni di esponenti del governo che qualificano il progetto del ponte sullo Stretto di Messina come opera strategica a fini di sicurezza e difesa nazionale.

“Il ponte rappresenta dal 1971 un’opera strategica di preminente interesse nazionale, io e il governo ne abbiamo riaffermato l’utilita’ e la centralita'”, ha sottolineato Salvini, che ha aggiunto: “Il ponte e’ classificato dall’Europa come un anello mancante del corridoio che unisce Scandinavia e Mediterraneo che dovremmo completare entro il 2030”. “Abbiamo confermato l’integrale finanziamento dell’opera nell’ultima legge di Bilancio, stiamo proseguendo le interlocuzioni con la Commissione europea sugli aspetti ambientali e di evidenza pubblica. Sappiamo di aver svolto in questi tre anni un lavoro serio e approfondito. Oggi, in attesa del ponte, in Sicilia e Calabria sono aperti 50 miliardi di euro di cantieri per migliorare strade, autostrade e ferrovie”, ha concluso.