Salute

Piero Pelù, è morto il papà Giovanni: “Sempre orgoglioso di essere tuo figlio”

AdnKronos

Piero Pelù, è morto il papà Giovanni: “Sempre orgoglioso di essere tuo figlio”

Ven, 30/01/2026 - 13:55

Condividi su:

(Adnkronos) –
Lutto per Piero Pelù. È morto il padre del rocker, Giovanni, all'età di 98 anni. A dare il triste annuncio è stato lo stesso artista con un post sui suoi canali social.   Pelù ha pubblicato su Facebook una foto che lo ritrae sorridente insieme al padre, accompagnata da un commosso messaggio di addio: "Ciao papà, è stata una gioia immensa condividere questa parte di viaggio con te e tutta la tribù. Sarò sempre orgoglioso di essere tuo figlio".  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta