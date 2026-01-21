PD Caltanissetta, Greta Tassone nuova segretaria cittadina

In data 19 gennaio 2026 si è riunito il Direttivo del Circolo cittadino del Partito Democratico di Caltanissetta, presieduto da Ivo Cigna, con la partecipazione del consigliere comunale Carlo Vagginelli, del segretario della Federazione Provinciale del PD di Caltanissetta Renzo Bufalino e del segretario Regionale del PD Sicilia Anthony Barbagallo, per gli adempimenti conseguenti alla dipartita del segretario cittadino Giancarlo La Rocca. Nel solco della continuità politica e organizzativa e in coerenza con il percorso e il metodo individuati dalla segreteria precedente, il Direttivo ha indicato Greta Tassone come nuova Segretaria cittadina del Partito Democratico di Caltanissetta, riconoscendole, unanimemente, le qualità necessarie per l’esercizio del ruolo. La scelta di una giovane ingegnera, donna, che ha deciso di tornare a vivere a Caltanissetta, rappresenta un segnale chiaro, ovvero che il Partito Democratico intende proseguire con determinazione il percorso di rinnovamento avviato negli ultimi anni, rafforzando il legame con la città e valorizzando nuove energie e competenze. Alla luce delle condizioni in cui versa oggi Caltanissetta, le priorità della nuova segreteria saranno lo sviluppo economico, la sanità e la questione morale, perché è importante che la cittadinanza possa tornare ad avere fiducia nel ruolo del Partito Democratico e nel suo apporto all’interno delle istituzioni, con l’obiettivo di rispondere in modo concreto ai bisogni delle cittadine e dei cittadini. Questo impegno sarà portato avanti in continuità con il metodo e l’eredità politica di Giancarlo La Rocca, insieme alla squadra di persone competenti già individuata nel precedente percorso, per garantire serietà, radicamento e capacità di proposta.

Greta Tassone, indicata dal Direttivo come nuova segretaria cittadina del Partito Democratico di Caltanissetta, ha 25 anni, è laureata in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano e oggi lavora come Project Manager in ambito IT. Il suo percorso di impegno civico e politico a Caltanissetta inizia presto: a 15 anni entra nelle organizzazioni studentesche, nella Rete degli Studenti Medi e nel circolo ARCI AUT. È stata coordinatrice cittadina della Rete degli Studenti Medi, ricoprendo anche ruoli a livello regionale. Nel 2019 ha contribuito alla progettazione della legge regionale per il diritto allo studio, maturando negli anni la consapevolezza che il ruolo principale della scuola pubblica è quello di mettere tutti e tutte nelle stesse condizioni, svolgendo la funzione di ascensore sociale. Negli stessi anni è stata anche scout: un’esperienza che ha rafforzato il senso di comunità, il lavoro di squadra e l’attenzione al servizio. Dopo aver studiato e lavorato a Milano, lontano da questa terra. Greta ha scelto di tornare a Caltanissetta nel 2024, riprendendo attivamente l’attività all’interno del Partito Democratico. Una decisione che si inserisce nella volontà di rimettere energie e competenze nel proprio territorio, per costruirlo e valorizzarlo, contrastando l’idea che per realizzarsi sia necessario andare via. Il proposito e l’impegno di Greta Tassone, alla guida del circolo cittadino, è rispondere in maniera puntuale e concreta ai bisogni delle cittadine e dei cittadini, con proposte serie e credibili, frutto di studio, approfondimento e competenze, unite a una presenza costante sul territorio e a un dialogo continuo con le persone. La sfida, oggi più che mai, è far innamorare di nuovo le persone della politica: riportarla a essere uno strumento utile, vicino, capace di ascoltare e di cambiare davvero la vita quotidiana. Perché Caltanisstta merita di tornare a credere nel futuro e di immaginare, con uno sguardo lungo, un nuovo des no possibile.