Morte Aldo Morgante, il cordoglio del presidente Schifani: «La Sicilia perde un grande protagonista della cultura e dello spettacolo»

«La Sicilia perde oggi un grande protagonista della cultura e dello spettacolo. Aldo Morgante ha lasciato un segno indelebile nella vita artistica del capoluogo e dell’intera regione, dal Palermo Pop che portò in città le leggende della musica mondiale fino alla rinascita del teatro Al Massimo che, sotto la sua direzione, è diventato un presidio culturale. Alla famiglia va il mio più sentito cordoglio, il suo contributo alla cultura dell’Isola non sarà dimenticato». Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

