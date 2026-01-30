Milano Cortina 2026, Meloni presente alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi

(Adnkronos) – La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni parteciperà alla Cerimonia di Apertura dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, venerdì 6 febbraio alle ore 20 allo Stadio "Giuseppe Meazza" di San Siro, a Milano. Con la Presidente del Consiglio ci sarà anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella, la cui presenza al grande evento era stata già annunciata.
—milano-cortina-2026/eventiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
(Adnkronos) – La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni parteciperà alla Cerimonia di Apertura dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, venerdì 6 febbraio alle ore 20 allo Stadio "Giuseppe Meazza" di San Siro, a Milano. Con la Presidente del Consiglio ci sarà anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella, la cui presenza al grande evento era stata già annunciata.