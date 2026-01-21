Maltempo in Sicilia, il presidente dell’Ars Galvagno: “Immagini drammatiche, sono un colpo al cuore”

“Le foto e i video che arrivano da più parti della Sicilia sono drammatiche: un vero colpo al cuore. Abbiamo bisogno di una quantificazione dei danni – che è attualmente prematura – perché e’ necessario dare un sostegno alle comunità colpite dal ciclone Harry. Non c’è tempo da perdere né sulle risorse da immettere per ristorare i Comuni e i privati, ma soprattutto non c’è tempo da perdere sulle procedure”. Lo afferma il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, sottolineando che “non possono passare anni da quando si approva una norma che ha effetto di spesa, alla realizzazione dell’intervento”. In casi come questo – aggiunge il presidente dell’Ars – credo, sia necessario lavorare in deroga e velocizzare tutti gli iter affinché si possa tornare alla normalità. Mi stringo a tutti i cittadini e le imprese che hanno subito danni e ringrazio di cuore le donne e gli uomini della Protezione civile, delle Forze armate e dell’ordine, tutti i volontari e quanti, senza sosta, stanno continuando a lavorare per salvaguardare la nostra incolumità. Non siete soli”. (ANSA).