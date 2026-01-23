Maltempo, danni a Sicilia, Calabria e Sardegna: Salvini chiede 1 miliardo

Matteo Salvini ha aperto la tre giorni di lavoro in Abruzzo con un saluto in videocollegamento e ha chiesto “un miliardo di stanziamento urgente per le regioni colpite dal maltempo con particolare riferimento a Calabria, Sardegna e Sicilia“. Il vicepremier e ministro ha anche ribadito di seguire con grande attenzione le ricadute su infrastrutture e trasporti e appena possibile sarà sui posti maggiormente danneggiati”. È quanto si legge in una nota della Lega.