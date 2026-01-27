M5S a Galvagno: “Su interventi post-ciclone e frana l’Ars faccia una seduta d’aula ad hoc”

Palermo. Una seduta d’aula ad hoc all’Ars alla presenza del presidente della Regione Schifani per consentire ai parlamentari di confrontarsi col governo sulla gestione degli interventi post-ciclone Harry e su quelli relativi alla frana di Niscemi.

La chiede il gruppo parlamentare M5S al presidente Galvagno.

“È giusto e direi doveroso – dice il capogruppo Cinque Stelle Antonio De Luca – che i deputati siano messi al corrente delle iniziative e dei programmi del governo regionale su queste drammatiche vicende e sulle interlocuzioni in corso con Roma per dare, con spirito altamente collaborativo, il proprio contributo a cercare di lenire le ferite pesantissime di tante aree della Sicilia e di tantissimi siciliani che in queste ore aspettano aiuti per superare una fase criticissima della propria vita”.