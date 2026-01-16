Inchiesta della Procura di Caltanissetta, il Pd: “Gestione del potere distante dagli interessi dei cittadini e dal bene comune”

“Apprendiamo dalla stampa di un’inchiesta della Procura della Repubblica di Caltanissetta, sfociata nella richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti, tra gli altri, dell’On.le Michele Mancuso e dell’ex Sindaco di Sommatino Lorenzo Tricoli.” Così in una nota Carlo Vagginelli, responsabile Legalità Segreteria provinciale Pd e Renzo Bufalino, segretario provinciale Pd.

“Al di là di eventuali responsabilità penali, che riguarderebbero reati molto gravi come corruzione e truffa, e sulle quali farà luce la magistratura verso cui esprimiamo piena fiducia, è il modello di gestione del potere della destra siciliana che si rivela sempre più inaccettabile. Se il quadro delineato dalle indagini dovesse essere accertato in sede processuale, ciò confermerebbe ciò che il Partito Democratico denuncia da tempo: una gestione del potere spregiudicata ed opaca, distante dagli interessi dei cittadini e dal bene comune. Per parte nostra, continueremo nella battaglia per la legalità nel governo della cosa pubblica.”