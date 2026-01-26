Galvagno a Niscemi: “Comunità sotto choc, serve anche pool di psicologi”

“Qui il tema è catastrofico perché oltre agli aspetti strutturali ed economici ci sono anche oltre mille evacuati e, tra questi, anche bambini che hanno dovuto lasciare la propria casa. C’è un’intera popolazione sotto choc che ha bisogno di un supporto anche psicologico. Per questo mi sono voluto sincerare con il sindaco e con la Protezione civile se fosse già stato costituito un pool di psicologi per sostenere e aiutare le famiglie in questo momento”. A dirlo è stato il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, che oggi, dopo le zone interessate dal ciclone Harry, ha effettuato un sopralluogo a Niscemi (Caltanissetta), incontrando il sindaco Massimiliano Conti e il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina.

“L’Assemblea regionale siciliana ha già ricevuto da parte del Governo un primo ddl che tratterà gli aiuti da dare immediatamente – ha spiegato Galvagno -. Domani stesso insisterò in conferenza capigruppo affinché la questione venga trattata in maniera prioritaria perché l’emergenza è adesso e sono abbastanza fiducioso del fatto che anche le altre forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, possano sostenere la mia proposta. Restiamo a disposizione delle amministrazioni comunali e ci adopereremo in tutte le sedi e in tutti i luoghi per poter sostenere queste comunità”