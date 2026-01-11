Francesca Tocca a Verissimo, la nuova vita dopo la separazione da Raimondo Todaro

(Adnkronos) –

Francesca Tocca sarà ospite oggi, domenica 11 gennaio, a Verissimo. La ballerina, ex professionista di Amici, tornerà nel salotto di Silvia Toffanin per raccontare la nuova fase della sua vita dopo la fine del suo matrimonio con Raimondo Todaro. Francesca Tocca è nata a Catania il 24 luglio 1989. Inizia a ballare fin da bambina, a 16 anni intraprende una carriera professionale che la porta a conquistare il secondo posto ai campionati italiani di danze latino-americane insieme a Raimondo Todaro. Il ballo li unisce personalmente, i due presto si innamorano e nel 2013 diventano genitori di Jasmine, l’anno successivo si sposano. Insieme fondano anche una scuola di danza a Catania. A gennaio del 2025 Francesca Tocca e Raimondo Todaro avevano annunciato la loro separazione sui social: "Consapevoli di aver dato tutti noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme […] abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente". Lo scorso 27 settembre, Raimondo Todaro è stato ospite a Verissimo per parlare apertamente della fine della sua relazione con la moglie Tocca. "Io non la vedevo più felice, sorrideva poco", ha dichiarato il ballerino smentendo con fermezza le voci circolate su presunti tradimenti. "Non c'entrano terze persone, nemmeno la gelosia. Nessun flirt, niente di tutto ciò. Il rapporto è finito semplicemente perché doveva andare così". Raimondo ha aggiunto: "Ho la serenità di dire che ci ho provato, abbiamo fatto entrambi di tutto. Non ho rimorsi o rimpianti. Ho dato tutto, è andata così".

