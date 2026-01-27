Niscemi, arriva Elly Schlein: “dirottare 1 mld stanziato su ponte Stretto”

“Abbiamo proposto che venisse immediatamente dirottato un miliardo messo sul progetto del ponte, ma che non potra’ ovviamente essere utilizzato nel 2026 per il blocco della Corte dei conti. Lo si utilizzi per dare risposte ai territori che sono stati colpiti dal ciclone Harry”.

L’ha deto la leader del Pd, Elly Schlein, oggi a Niscemi, anche ha definito “insufficienti” i 100 milioni di euro stanziati dal governo nazionale per Sicilia, Sardegna e Calabria, a fronte di una stima di 2 miliardi di danni.



“I danni sono ingenti”, ha infatti sottolineato la segretaria del Pd, la cui giornata siciliana, dopo Niscemi, ha in programma una vista nelle localita’ della costa ionica “per vedere con quale brutalita’ il ciclone si e’ abbattuto su attivita’ economiche, infrastrutture, case. Bisogna dare risposte presto a queste comunita’, bisogna in prospettiva fare molta piu’ prevenzione sui nostri territori. Sarebbe utile destinare li’ le risorse che invece sono state messe su infrastrutture inutili che non potranno andare avanti. Naturalmente abbiamo chiesto di sospendere tutti i tributi delle persone e delle imprese che sono coinvolte. Non dimentichiamo – ha concluso Elly Schlein – che questo ciclone si e’ abbattuto su attivita’ economiche che hanno chiuso. Ci sono lavoratori che non stanno lavorando, agricoltori che hanno avuto danni ingenti. C’e’ moltissimo da fare e noi siamo pronti a fare la nostra parte. Siamo vicini in questa richiesta di interventi rapidi e di giustizia”.