Droga in casa mentre è ai domiciliari, arrestato 27enne dai carabinieri nel Ragusano

I carabinieri della Stazione di Pozzallo, in provincia di Ragusa, hanno arrestato un 27enne del luogo, gravemente indiziato di aver detenuto sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il 27enne si trovava già agli arresti domiciliari per fatti risalenti al 2025, poiché fortemente indiziato di aver messo a segno più furti ai danni di diverse gioiellerie. Nei giorni scorsi, durante un ordinario controllo nei suoi confronti, i Carabinieri di Pozzallo dopo aver suonato al campanello della sua abitazione, non ricevendo alcuna risposta, hanno subito sospettato sulla sua effettiva presenza all’interno dell’immobile. I militari, riusciti ad entrare nel condominio, hanno trovato il 27enne in casa il quale, alla vista delle forze dell’ordine, si è mostrato particolarmente agitato. Avendo il suo atteggiamento insospettito i Carabinieri, è stata effettuata una minuziosa attività di perquisizione nell’appartamento, che ha portato al rinvenimento nella camera da letto di circa 50 grammi di cocaina, di un bilancino elettronico di precisione e diversi coltelli ancora intrisi di sostanza stupefacente.Pertanto, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e trasferito in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.L’arrestato dovrà rispondere della violazione della normativa in materia di stupefacenti, in quanto avrebbe detenuto la sostanza per finalità di spaccio. (LaPresse)