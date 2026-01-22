Ciclone Harry, Ternullo: “La Sicilia ferita, ma non sola. Dal Governo nazionale pronti i ristori”

«Il ciclone Harry si è abbattuto sulla Sicilia con una violenza straordinaria e imprevedibile, lasciando dietro di sé una scia di devastazione che supera il mezzo miliardo di euro di danni, colpendo in modo particolarmente duro la fascia ionica e mettendo in ginocchio anche la provincia aretusea. Evidenti difficoltà stanno vivendo da giorni anche le isole minori. Penso a Linosa e Lampedusa, ma in generale a tutte quelle comunità che vivono con più fragilità la condizione di insularità». Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo, esprimendo vicinanza alle comunità, alle famiglie e alle imprese duramente provate dall’eccezionale evento meteorologico.

«Si tratta di un fenomeno che ha messo a dura prova i territori, causando danni ingenti a infrastrutture, abitazioni, attività produttive e al comparto agricolo – prosegue. In questo contesto è importante sottolineare le parole e l’immediata azione del presidente della Regione, Renato Schifani, che ha riunito la Giunta regionale per avviare tempestivamente le procedure necessarie ai primi ristori».

«Posso assicurare – aggiunge la senatrice – che dal Governo nazionale arriveranno le risorse necessarie, anche grazie all’istruttoria aperta in queste ore per la dichiarazione dello stato di calamità e all’impegno di tutte le forze siciliane presenti a Roma, che stanno lavorando in sinergia per garantire sostegno concreto e rapido ai territori colpiti».

«La Sicilia non è sola – conclude. In momenti come questi è fondamentale l’unità istituzionale e la collaborazione tra Stato e Regione per trasformare l’emergenza in un percorso di ricostruzione».

