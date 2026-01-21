Caltanissetta, una palestra all’aperto in via Luigi Rizzo: uno spazio libero per favorire la socialità tra i giovani

Un’area verde attrezzata con panchine e videosorveglianza, per poter svolger attività sportive, culturali e sociali. Questa è quella che è diventata la villetta che si trova in via Luigi Rizzo nel quartiere Unrra Casas, dopo che, come previsto dal protocollo d’intesa con il Comune di Caltanissetta, l’istituto Autonomo Case Popolari (IACP) ha provveduto alla pulizia, alla riqualificazione e all’istallazione di attrezzature sportive fruibili liberamente.

Questa mattina, a costatare il risultato degli interventi di manutenzione del verde e dell’installazione di attrezzature per il fitness all’aperto, insieme al sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro e agli assessori Ermanno Pasqualino e Marcello Mirisola, erano presenti per l’IACP il direttore generale Antonio Mameli, il commissario straordinario Pasquale Mistretta e i dipendenti dell’ufficio tecnico.











“Abbiamo voluto dare una nuova veste a questa struttura presente all’interno del quartiere ma liberamente fruibile da tutti e accessibili dalle principali vie laterali – ha spiegato il DG Antonio Mameli -. Il nostro auspicio, adesso che è stato restituito alla cittadinanza uno spazio all’aperto ben curato, funzionale e inclusivo, è quello di trasformare questo luogo in un’area di incontro soprattutto per gli adolescenti e i giovani di tutta la città”.

Il Comune di Caltanissetta si è assunto l’onere della manutenzione ordinaria del verde all’interno della villetta e l’installazione di un impianto di videosorveglianza.

Per l’area verde l’IACP e il Comune di Caltanissetta hanno ulteriori progetti di valorizzazione che potrebbero coinvolgere anche le scuole e delle associazioni.

Lo spazio, così riadattato e libero, può incoraggiare la creatività dei suoi fruitori e aumentare le opportunità di socialità. Un luogo sicuro perché monitorato con le telecamere di videosorveglianza al fine di tutelare il bene pubblico, reprimere qualsiasi atto vandalico e consentire a tutti la serena fruizione degli spazi.

“Ringraziamo l’IACP per aver avuto questa iniziativa che il Comune ha sposato in pieno – ha dichiarato il sindaco Walter Tesauro -. Auspichiamo che i cittadini, soprattutto i più giovani, possano individuarla come luogo di riferimento e la utilizzino rispettando le regole e garantendo il decoro pubblico. Fin dal nostro insediamento al Comune di Caltanissetta abbiamo incoraggiato e sostenuto tutte le proposte orientate a incrementare le politiche giovanili, proprio come è avvenuto con questo spazio che, così riqualificato, arricchisce il quartiere e allarga, in modo esponenziale, le possibilità di utilizzo e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini”.