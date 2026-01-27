Caltanissetta, rottamazione quinquies e nuove possibilità di sgravi: l’Amministrazione attiva strumenti concreti a sostegno di cittadini e imprese

L’Amministrazione comunale di Caltanissetta ha intrapreso un percorso chiaro e tempestivo per cogliere le opportunità offerte dalla rottamazione “quinquies”, la nuova misura agevolata introdotta dalla Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026).

Già dieci giorni fa, infatti, l’assessore ai Tributi, Calogero Adornetto, ha trasmesso una formale direttiva agli uffici competenti, impartendo l’indirizzo politico-amministrativo affinché il Comune potesse procedere all’adesione della rottamazione quinquies. In attuazione di tale indirizzo, gli uffici comunali sono attualmente al lavoro per applicare la misura e tradurla in atti concreti e operativi.

La rottamazione quinquies consente ai contribuenti di regolarizzare i debiti affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, beneficiando dell’azzeramento di sanzioni, interessi di mora e aggio, con il pagamento del solo importo principale e delle spese di notifica e riscossione. Si tratta di uno strumento di grande rilevanza sociale ed economica, pensato per sostenere famiglie e imprese che attraversano una fase di difficoltà, favorendo al contempo il recupero delle entrate pubbliche.

Parallelamente, la Legge di Bilancio 2026 riconosce agli Enti locali la facoltà di introdurre forme di definizione agevolata dei tributi comunali, come IMU, TARI e altri tributi di competenza dell’Ente, attraverso specifici regolamenti o deliberazioni. Anche su questo fronte, l’Amministrazione comunale intende esercitare pienamente la propria autonomia, valutando criteri e modalità di sgravi e agevolazioni, secondo quanto previsto dai commi da 102 a 110 della legge, con l’obiettivo di favorire il rientro dei crediti difficilmente esigibili e rafforzare il rapporto di fiducia tra Comune e contribuenti.

«Abbiamo assunto un indirizzo politico chiaro e responsabile – dichiara l’assessore Adornetto – che coniuga attenzione sociale, equità fiscale e tutela degli interessi dell’Ente. La direttiva inviata agli uffici già nei giorni scorsi va in questa direzione: offrire ai cittadini strumenti concreti per rimettersi in regola e, allo stesso tempo, rafforzare la capacità di riscossione del Comune per migliorare i servizi alla collettività».

Gli uffici comunali si stanno operando per:

– verificare e quantificare l’ambito di applicazione delle misure agevolative;

– predisporre gli atti amministrativi necessari all’adesione alla rottamazione quinquies e alle eventuali definizioni agevolate dei tributi locali;

– coordinarsi con l’Agente della riscossione e con gli uffici tecnici competenti;

– predisporre strumenti informativi chiari e accessibili per i contribuenti interessati.

Concluso l’iter amministrativo previsto dalla normativa, il Comune di Caltanissetta comunicherà tempestivamente modalità di adesione, requisiti, termini e istruzioni operative attraverso il sito istituzionale e i canali ufficiali di comunicazione.

L’Amministrazione comunale invita infine i cittadini a seguire con attenzione le comunicazioni ufficiali, nella consapevolezza che queste misure rappresentino un’opportunità concreta per regolarizzare la propria posizione fiscale in modo più equo, sostenibile e vantaggioso.